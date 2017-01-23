كوبر: انتهاء أزمة رمضان صبحى و3 لاعبين بدلاء عبد الشافى أمام غانا

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه اعتذر بصفه شخصية لشريف إكرامى حارس مرمى المنتخب عن سوء التفاهم الذى وقع نتيجة تصريحات أحمد ناجى مدرب الحراس عقب مباراة أوغندا.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفى التمهيدى لمباراة غانا المقرر لها بعد غد، إن علاقة الود والاحترام هى التي تسود المنتخب، ولهذا فإن إكرامى تقبل الاعتذار ولم نتعمد إهانته أو التقليل منه.

وعن أزمة رمضان صبحى قال كوبر إنه تحدث مع رمضان وتقبل وجهة نظره بعدما اعتذر له اللاعب عن الاعتراض غير المقبول، وانتهت الأزمة تماما.

وأكد كوبر أن غياب محمد عبد الشافى أزمة كبرى للمنتخب، ولكن هناك 3 لاعبين قادرون على تعويض غيابه وهم أحمد فتحى وعمر جابر وكريم حافظ.

يذكر أن عبد الشافى سيغيب عن مباراة غانا بعد غد في ختام مباريات المنتخب بدور المجموعات ببطولة أفريقيا بسبب التواء الكاحل.