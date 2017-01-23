بالأسماء.. ننشر أسماء الراحلين والباقين في التعديل الوزاري

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لمصراوي ، أن القائمة النهائية للوزراء المستبعدين في التعديل الوزاري المرتقب، جرى رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ يومين، وأن عدد الوزراء المغادرين في التعديل بلغ 15 وزيرًا، يجري إبلاغهم بالقرار خلال الأيام المقبلة وقبل حلف الوزراء الجدد لليمين أمام الرئيس خلال أيام.

> وكان المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، قال منذ أيام إنه جاري العمل على التعديل الوزاري، وأن المشاورات قائمة، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم الاعلان عن التعديل خلال أسبوعين.

> وضمت القائمة 15 وزيرًا ضمن المغادرين وهم: الدكتور مختار جمعة- وزير الأوقاف، والدكتور خالد فهمي- وزير البيئة، والدكتور أحمد زكي بدر- وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف الشيحي- وزير التعليم العالي، والمستشار مجدي العجاتي- وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عصام فايد- وزير الزراعة، والدكتور أحمد عماد- وزير الصحة، والدكتور الهلالي الشربيني- وزير التربية والتعليم.

> كما شملت القائمة أيضًا: حلمي النمنم- وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد العاطي- وزير الري، والدكتور خالد العناني- وزير الآثار، ومحمد سعفان- وزير القوى العاملة، ويحيي راشد- وزير السياحة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مع إمكانية تغيير اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

> وقال المصدر إن تأخير إعلان التعديل الوزاري يرجع لسببين هما: ضرورة عرض الأسماء على مجلس النواب للموافقة عليها كما ينص الدستور، وأيضا كثرة الاعتذارات خاصة في حقائب التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي.

> وأوضح المصدر، أن هناك 19 وزيرًا داخل الحكومة ضمن بقائه، وهم: الفريق صدقي صبحي- وزير الدفاع والانتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر- وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا- وزير البترول، والدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة.

> كما ضمت قائمة الوزراء الذين لن يغادروا مناصبهم، والمهندس مصطفى مدبولي- وزير الإسكان، والمهندس ياسر القاضي- وزير الاتصالات، والدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط، والمهندس خالد عبد العزيز- وزير الشباب والرياضة، والسفير سامح شكري- وزير الخارجية، واللواء محمد العصار- وزير الإنتاج الحربي، ونبيلة مكرم- وزيرة الهجرة، والمستشار محمد حسام- وزير العدل، وشريف فتحي- وزير الطيران، وعمرو الجارحي- وزير المالية، ومحمد مصيلحي- وزير التموين، وغادة والي- وزيرة التضامن، والدكتور جلال سعيد- وزير النقل، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.

> كما يشمل التعديل الوزاري – وفق المصدر الحكومي – دمج وزارتي الآثار والثقافة في وزارة واحدة، وكذلك دمج وزارتي السياحة والطيران.