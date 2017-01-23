مجلس الوزراء : تحسن ملحوظ في منظومة النظافة بالقاهرة والأسكندرية

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف الجارى لادارة منظومة المخلفات الصلبة، وملف النظافة بمحافظتى القاهرة والاسكندرية، بحضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية، ومحافظى القاهرة والاسكندرية.

> وعرض وزير البيئة خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف الراهن لادارة منظومة النظافة بمحافظة الاسكندرية، حيث اشار إلى أن الجهود المبذولة قد اسفرت عن تحسن ملموس فى أداء المنظومة.

> وفى هذا الصدد تمت الموافقة على تمديد العقد الحالى المؤقت المبرم بين محافظة الاسكندرية والشركة المكلفة بادارة منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من المناطق السكنية والشوارع إلى المحطات الوسيطة مع ادارة المدفن الصحى بمدينة الحمام لمدة 4 شهور بحد اقصى.

> كما تم الموافقة على استمرار تكليف جهاز شئون البيئة فى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المخلفات اليومية من المحطات الوسيطة إلى مدفن الحمام الصحى، وكذا الموافقة على إتاحة التمويل اللازم لهذه العمليات من اعتمادات الخطة القومية العاجلة التى سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك لحين توقيع عقد جديد فى هذا الشأن.

> وفيما يتعلق بالمديوينة المستحقة للشركة المكلفة باعمال النظافة بمحافظة الاسكندرية فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة لتسوية تلك المديوينة.

> كما عرض وزير البيئة الملامح العامة للمنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالاسكندرية والتى تتضمن الجمع السكنى وانشاء محطات وسيطة جديدة ومجمع للتدوير لانتاج الوقود البديل والكهرباء يتم تنفيذها من خلال تحالف من عدة شركات، وهو ما يعد أول نموذج للادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية ويضمن العمل على استدامة المنظومة وحل مشكلة رفع القمامة بالكامل فى المحافظة،

> ومن جانبه، عرض محافظ القاهرة تقريراً حول الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة بالمحافظة، سواء من جانب الشركات أوهيئة نظافة القاهرة، والخطط المقترحة لتطويرها.