إخلاء سبيل 20 متهم وتأجيل محاكمة بديع وآخرين بأحداث «العدوة» لـ29 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة”، لـ 29 مارس المقبل، لمرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 20 متهما على ذمة القضية.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.