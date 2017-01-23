رئيس هيئة ميناء دمياط: أكثر من 97% من العاملين بالميناء من ابناء المحافظة

دمياط - معتز الشربينى

قال اللواء بحري ايمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، خلال مؤتمر صحفي على هامش ورشة العمل التى نظمتها هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين بعنوان "استراتيجيات تنشيط تداول الحاويات" أن نصيب محافظة دمياط من المشاركة المجتمعية لميناء دمياط، كبير حيث تم توفير فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والتى يعمل بها 5الاف فرصة عمل.

وكان من شروط التوسع فى شركات الميناء هو توفير فرص عمل لأبناء محافظة دمياط مشيرا ان 97.7% من العاملين بميناء دمياط من ابناء محافظة دمياط وأضاف اننى غيرت محل اقامتى إلى دمياط.

وأضاف رئيس هيئة الميناء ان الميناء شارك فى عدة مشاريع اخرى بمحافظة دمياط فى إطار المشاركة المجتمعية وأضاف انه جارى توفير 20 ألف فرصة عمل فى مشروعات التوسع بالميناء.

وأكد صالح ان الميناء ولاول مرة يعتمد على نفسة فى صيانة المعدات والقاطرات حيث تم توفير 8مليون جنية من صيانة القاطرات فى ورش الهيئة وتم الغاء بند شراء أوراق وأقلام لتوفير ميزانية الميناء.

وأضاف صالح اننا تستعد لاستقبال شفن الجيل الخامس وجارى تعميق المجرى الملاحي ليصل الى 18م وأكد ان القادم افضل بشرط العمل والإنتاج.

من ناحية أخرى اكد صالح ان النقل النهري مازال فى مراحلة الاولى سبب عدة اسباب ياتى فى مقدمتها السدة الشتوية والت تؤثر على منسوب مياه النيل

وارتفاع اسعار الناولون بالمسبة للنقل البرى مشيرا إلى انه لا يوجد كيان ينظم عمل لنقل النهري والأفراد ونقل الأفراد والبضائع.

واشار إلى انه يتم التوسع حاليا لتفعيل منظومة النقل تعدد الوسائل من برى وسكة حديد ونقل نهرى لتكون ميناء دمياط فى مقدمة المواني التي تفعل ذلك