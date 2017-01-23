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تحرير 23 محضر جنحة صحية وإعدام 50 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

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تحرير 23 محضر جنحة صحية وإعدام 50 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية تحرير 23 محضر جنحة صحية وإعدام 50 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

>المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور مجدى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن المديرية تواصل حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية للحد من انتشار الأغذية غير الصالحة.

 

وأكد العجيزى، فى تصريحات صحفية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة مدير الطب الوقائى ومشاركة مراقب أولى الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية ببركة السبع قامت بالمرور على المنشآت والمصانع للتأكد من سلامة الأغذية.

 

وأوضح العجيزى أنه تم المرور على 17 منشأة متنوعة خلال الحملات المنتشرة بالمدينة، وتم أخذ 34 عينة أغذية متنوعة، وإعدام 50 كيلو أغذية غير صالحة، كما تم تحرير 30 محضر جنحة صحية، وغلق 2 منشأة إداريا لعدم استيفاء الترخيص. 

 

وأضاف العجيزى أن الحملات مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار أى أغذية فاسدة أو الاتجار بأقوات المواطنين.


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