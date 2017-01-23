توزيع مساعدات من جامعة القاهرة على الأسر الأكثر احتياجا بالشيخ زويد ورفح

شمال سيناء ـ محمد حسين

وزعت لجنة "توزيع المساعدات الإنسانية" التابعة لمحافظة شمال سيناء اليوم، مساعدات غذائية مقدمة من جامعة القاهرة، على الأسر الأكثر احتياجًا والقادمين من رفح والشيخ زويد من المقيمين بتجمعات مدن العريش وبئر العبد ووسط سيناء.

وقال اللواء محمد السعدنى، سكرتير عام محافظة شمال سيناء المساعد ورئيس اللجنة فى بيان صحفى، إنه تم توزيع 15 طن سكر، 15 طن دقيق، 15 طن أرز، 3 آلاف زجاجة زيت، 6 آلاف باكو شاى ربع كيلو، على عدد من الأسر الأكثر احتياجًا من المقيمين بمدن رفح والشيخ زويد والحسنة ونحل، بجانب الأسر القادمة من رفح والشيخ زويد والمقيمين بمناطق وتجمعات مركزى العريش وبئر العبد ووسط سيناء.