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فرنسا تدين الموافقة بالأعمال الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية

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فرنسا تدين الموافقة بالأعمال الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية فرنسا تدين الموافقة بالأعمال الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية

فرنسا

(أ.ش.أ)

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم، عن إدانة بلاده لموافقة السلطات الإسرائيلية على منح تصاريح بناء 566 وحدة سكنية في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية.

وأكد المتحدث، في بيان اليوم، أن القرار 2334 لمجلس الأمن الدولي الصادر في 23 ديسمبر الماضى، نوه بعدم شرعية الاستيطان في نظر القانون الدولي وطالب بإيقافة بشكل فوري وتام.

وأضاف، أن الاستيطان يمثل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين، والذي أكد المجتمع الدولي تمسكه به خلال مؤتمر باريس الدولي للسلام في الشرق الأوسط ،والذي عقد في منتصف الشهر الجاري.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لإحلال سلام دائم بين الإسرائيليين و الفلسطينيين.

و كانت بلدية القدس الإسرائيلية وافقت، أمس، بعد يومين من تنصيب دونالد رئيسًا للولايات المتحدة- على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وهي “بسجات زئيف ورموت ورمات شلومو”.

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