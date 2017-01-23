باسم مرسي ينضم لمعسكر الزمالك استعدادًا للكأس والسوبر

(أ.ش.أ)

انضم باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق الحالي بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمباراتي كأس مصر أمام الأولمبى والسوبر أمام الأهلي، يومي 3 و10 فبراير المقبل.

ومن جهة أخرى، خضع الثلاثي محمد مسعد، وأيمن حفني، ومحمد مجدي، خلال المعسكر لتدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم، اليوم، تحت قيادة عمرو المطراوي, للتعافي من الإصابات المختلفة التى يعانون منها.

ويخوض الزمالك مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الإعلاميين استعدادًا للمباراتين بتشكيل مكون من محمود جنش، وأحمد فتوح، وشوقي السعيد، وأسامة إبراهيم، وحسني فتحي، وأحمد رفعت، وريكو، ودونجا، ومصطفى فتحي، ومحمد إبراهيم، وأحمد جعفر.