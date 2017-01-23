عماد ربيع يكشف لـ ONA موعد إنطلاق dmc مسرحيات

كتبت- إنجي لطفي

كشف الإعلامي عماد ربيع، المدير التنفيذي لشبكة قنوات dmc، عن موعد إنطلاق قناة dmc مسرحيات، ؤكدا أنها ستبث 27 مارس المقبل.

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لوكالة ONA أن القناة قامت بشراء حق عرض ما يقرب من 12 إلى 15 عملًا مسرحيًا من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وأكد ربيع، أنه سيتم عرض المسرحيات الاستعراضية للفنانة شيريهان حصريًا عقب شهر رمضان المقبل، على شاشة dmc العامة ثم بعد ذلك عرضها على dmc مسرحيات.

وتعد قناة dmc مسرحيات إحدى إصدارات شبكة قنوات dmc والتي ستكون معنية بعرض المسرحيات والأعمال التراثية.

يذكر أن قناني dmc العامة والدراما إنطلقا 14 يناير الماضي بحضور شخصيات عامة.