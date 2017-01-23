ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 800 قرص مخدر داخل "رسيفر"

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، تحت إشراف اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص مخدرة أثناء سفرة إلى قبرص.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى قبرص اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز الكشف على الحقائب فى أحدى حقائب راكب مصرى، وبفتحها عثر بداخلها على "رسيفر"، وبالتدقيق تبين أن الراكب أخفى بداخلة 800 قرص ترامادول المخدر.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.