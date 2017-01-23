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قاضى "أحداث المنيا" يخلى سبيل 20 متهما.. و التأجيل لـ 29 مارس

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قاضى "أحداث المنيا" يخلى سبيل 20 متهما.. و التأجيل لـ 29 مارس قاضى "أحداث المنيا" يخلى سبيل 20 متهما.. و التأجيل لـ 29 مارس

> كتب إيهاب المهندس ـ تصوير عمرو مصطفى

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، 29 مارس لمرافعة الدفاع ، وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل 20 متهما على ذمة القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 

 

 


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