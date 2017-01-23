قوات الجيش العراقى تقتحم منطقة "الرشيدية" شمال شرقى الموصل

أ ش أ

اقتحمت قوات الجيش العراقى، اليوم الاثنين، منطقة "الرشيدية" شمال شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراقى لتحريرها من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى واستكمال تحرير الساحل الأيسر.



> وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يار الله، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن قوات الفرقة التاسعة واللواء الثالث واللواء ٧١ بالجيش العراقى اقتحمت منطقة "الرشيدية" وتمكنت من السيطرة على الجزء الشمالى للمنطقة وتتقدم للسيطرة عليها بالكامل.



> على صعيد متصل، دمرت قوات تابعة لقيادة عمليات "الجزيرة والبادية" بالجيش سيارة مفخخة يقودها انتحارى قبل وصولها إلى مواقع القوات المتقدمة لتفتيش منطقة "جتيبة" شمال بحيرة القادسية، كما تدمير سيارة مفخخة ثانية وقتل 5 إرهابيين فى وادى مويل شمال بحيرة القادسية بقصف لطيران التحالف الدولى.



> وكانت القوات العراقية المشتركة حررت 62 حيا من إجمالى 65 بالساحل الأيسر لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوى فى 17 أكتوبر الماضى ولايزال داعش يسيطر على الرشيدية وبيسان والغابات شمال شرقى الموصل، وأنها بدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وتمكنت خلالها من الوصول إلى ضفة نهر"دجلة" وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالى خمسة تربط شطرى المدينة التى انتهت المرحلة الأولى لتحريرها فى 15 ديسمبر.