«النواب» يوافق على قرار تمديد مشاركة القوات المسلحة بالخليج العربى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار مجلس الدفاع الوطنى بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى وباب المندب والبحر الأحمر.

وأعلن الدكتور على عبد العال أن الموافقة جاءت بثلثى أعضاء البرلمان على قرار مجلس الدفاع الوطنى، وتابع “اتمنى لرجال القوات المسلحة التوفيق والسداد وان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء”.

جدير بالذكر أن المادة 152 من الدستور، تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.