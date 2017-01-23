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1.25 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2016

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1.25 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2016 1.25 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2016

تصنيع ملابس

(أ.ش.أ)

كشف محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.250 مليار دولار، مقابل 1.38 مليار دولار حققتها في 2015، بنسبة تراجع بلغت 10%.

وأضاف قاسم، أن قطاع الملابس الجاهزة استحوذ على نحو 10% من إجمالي صادرات مصرالغير بترولية، خلال العام الماضي، والتي بلغت 20 مليار دولار.

وأوضح، أن صادرات القطاع حققت 111 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الشهر في 2015.

ولفت قاسم، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 629 مليون دولار، تلاها السوق التركي بحجم صادرات بلغ 115 مليون دولار، وجاءت كلا من بريطانيا، وشمال أيرلندا، في المرتبة الثالثة بحجم صادرات بلغت 102 مليون دولار، تلاتهما أسبانيا بنحو 103 مليون دولار، ثم ألمانيا الاتحادية بنحو 62 مليون دولار.

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