بالفيديو.. «النواب الأمريكي» يدعو نظيره المصرى لتقديم معلومات حول أنشطة الإخوان

دعا جيمي دانكن عضو مجلس النواب الأمريكي، أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تزويدهم بمعلومات حول نشاط تنظيم الإخوان وما قاموا به من أعمال إرهابية داخل وخارج الأراضي المصرية.

وقال دانكن لـ فضائية «الغد» الاخبارية، إن التنسيق الاستخباراتي مطلوب في هذه المرحلة التي يناقش الكونجرس مشروع قانون لاعتبار هذه الجماعة منظمة أجنبية إرهابية، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور.

ويقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن هناك تعاون بين مصر وأمريكا لتقديم معلومات حول أنشطة جماعة الإخوان، موضحا أن ما يجري الأن هو تسريع مناقشة التشريع الجديد والذي سيعتبر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وأضاف فهمي خلال لقائه مع الإعلامي محمد عبد الله، الإثنين، أن هناك اتهامات تطال عددا من المنظمات الإخوانية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك انفراجا في تناول الملف ووضعه على رأس أولويات الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، وأن الكونجرس ومجلس الشيوخ بينهما تناغم كونهما من حزب واحد، هو الحزب الجمهوري.

وأكد فهمي، أن القضية مرتبطة بمخالفة القوانين الفيدارلية على الأراضي الأمريكية، وليس فقط ضخ أموال غير مشروعة لعدد من التنظيمات داخل المنطقة.

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