مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر

كتب محمد مراد

أعلنت لجنة مسابقات كأس مصر برئاسة عامر حسين، عن المواعيد النهائية لمباريات دور الـ16، والتى يأتى فى مقدمتها موعد لقاء الأهلى والداخلية والمحدد له الأول من مارس، وأيضا الإسماعيلى وسموحة، والمقرر له يوم 9 فبراير.. وجاءت المواعيد كالتالى:

الأهلى – الداخلية يوم 1 مارس باستاد بتروسبورت 7 مساء

المصرى – الإنتاج الحربى 5 فبراير استاد حرس الحدود 4 مساء

وادى دجلة – طنطا 7 فبراير استاد الإسماعيلية 7 مساء

الاتحاد – إنبى 8 فبراير استاد السويس الجديد 4 مساء

المقاصة – بتروجت 8 فبراير استاد القاهرة 7 مساء

الإسماعيلى – سموحة – 9 فبراير استاد بتروسبورت 6 مساء

حرس الحدود – الفائز من الزمالك والأولمبى 27 فبراير - استاد الإسماعيلية 7 مساء.