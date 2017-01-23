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«ترامب» سيعلن انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر

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«ترامب» سيعلن انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر «ترامب» سيعلن انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر

 

(أ.ف.ب)

أفادت “سي إن إن”، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع مرسومًا ينهي مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادىء، والتي تفاوضت عليها إدارة أوباما على مدى سنوات، وتعتبر ثقلًا مقابلًا لتصاعد نفوذ الصين.

وستكون هذة  المبادرة أول قرار على المستوى الدولي للرئيس الجمهوري الجديد، الذي ندد طوال حملته الانتخابية بشدة بهذا الاتفاق “الرهيب” الذي “ينتهك” بحسب قوله مصالح العمال الأميركيين.

وهذا النص الذي كان يفترض ان يحدد قواعد التجارة في القرن الحادي والعشرين، وقع في 2015 لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ووقعت الاتفاقية 12 دولة هي أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلاندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام، وهي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، فيما اعتبر رئيس الوزراء الياباني، شنزو آبي، والمدافع بقوة عن هذه الاتفاقية أنها ستكون “بدون معنى” بدون مشاركة الولايات المتحدة.

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