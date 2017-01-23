ضبط أضخم عملية تهريب لسلع تموينية في بني سويف‎

المراسل- محمد شعبان

تمكنت مباحث التموين ببني سويف، خلال حملة مكبرة لها، بمراكز المحافظة من ضبط 24 طن سلع تموينية مدعمة “سكر وأرز وزيت” قبل بيعها في السوق السوداء.

وشن رجال المباحث، حملة تموينية، تمكنت من ضبط تاجر تمويني يدعى “محمد.أ.س” لتصرفه في جزء من حصة البقالة التموينية بكمية نصف طن سكر تمويني مدعم لبيعه بالسوق السوداء وتحرر بذلك المحضر رقم 2260 جنح بني سويف.

كما ضبط مخبز بلدي مديره المسئول “هناء.ف.ع”، لتصرفه في جزء من حصة المخبز بالسوق السوداء تقدر بطن من الدقيق البلدي المدعم، وتحرر بذلك المحضر رقم 2256 جنح مركز ناصر.

وضبط ببندر الواسطي، محل تجاري مديره المسئول “محمود.ح.ق”، لحيازته وتجميع سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وهي كمية 5.5 طن أرز تمويني، نصف طن سكر تمويني، 60 زجاجة زيت طعام تمويني سعة 1 لتر، وتحرر بذلك المحضر رقم 2264 جنح مركز الواسطي.

كما ضبط بقرية الميمون مركز الواسطي محل تجاري مديره المسئول “سيد.ع.ع” لحيازته كمية 2 طن أرز مجهول مصدره، وتحرر بذلك المحضر رقم 2266 جنح مركز الواسطي .

وضبطت الحملة محل بقالة تموينية بمركز إهناسيا مديرها المسئول”عاطف.ع.ع”، لتجميعه سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، وهي “2 طن أرز، طن سكر تمويني، 336 زجاجة زيت تمويني”، وتحرر بذلك المحضر رقم 1249 جنح مركز إهناسيا .

وضبط تاجر يدعى “محمد.ع” قبل بيعه كمية نصف طن دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء وتحرر بذلك المحضر رقم 1250 جنح مركز إهناسيا.

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية،بمدينة الفشن مديره المسئول “صلاح.م.ع”، لحيازته سلع مجهولة المصدر وبيعه بأزيد من السعر المقرر وهي كمية 6 أطنان وربع الطن سكر، 4.5 أطنان زيت طعام سعة 1 لتر وتحرر بذلك المحضر رقم 2167 جنح مركز الفشن .

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية مديره المسئول “محمد.م.ح” لحيازته طن أرز مجهول المصدر، وتحرر بذلك المحضر رقم 2168 جنح مركز الفشن.