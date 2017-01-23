مساعد وزير الخارجية الإيرانى: أزمات سوريا واليمن والبحرين يجب أن تحل سياسياً

كتبت آمال رسلان

أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من العاصمة اللبنانية بيروت أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح لنهاية الأزمة السورية.

ولفت عبد اللهيان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي بلبنان نبيه بري في عين التينة، إلى ان الأزمة البحرينية واليمنية يجب أن تنتهي بالحل السياسي وأتمنى ان تؤدي كل الجهود التي تبذل في هذه المرحلة لحل كل الأزمات، والعمل على مواجهة المجموعات الارهابية المتطرفة، ونتمنى ان نبادر في العالم الإسلامي للتركيز على القضية الأساسية والمركزية ألا وهي القضية الفلسطينية المحقة والعادلة.

ويزور المسئول اللبنانى بيروت اليوم الإثنين، وهى زيارة تعد الرابعة لمسئول إيرانى منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان، ومن المقرر أن يلتقى عبد اللهيان عددا من المسئولين اللبنانيين، وتأتى الزيارة بعد 17 يوما من المحادثات، التى أجراها فى بيروت رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى علاء الدين بروجردى.