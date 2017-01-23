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انسحاب تنظيم "جند الأقصى" التابع للنصرة من قرى جبل الزاوية بريف إدلب

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انسحاب تنظيم "جند الأقصى" التابع للنصرة من قرى جبل الزاوية بريف إدلب انسحاب تنظيم "جند الأقصى" التابع للنصرة من قرى جبل الزاوية بريف إدلب

>أ ش أ

 أفادت مصادر ميدانية بانسحاب جميع مسلحى تنظيم جند الأقصى التابع لفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من قرى ريف إدلب إلى اتجاه ريف حماة .

وقالت المصادر لقناة ( سكاى نيوز ) ، اليوم الاثنين:" إن جميع مسلحى تنظيم (جند الاقصى) انسحبوا من قرى جبل الزاوية بريف إدلب باتجاه ريف حماة وذلك بإشراف من جبهة فتح الشام ( جبهة النصرة سابقا)".


> ويأتى ذلك تطبيقا لشروط الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين (جند الأقصى) وحركة "أحرار الشام" الذى يقضى بانسحاب جند الاقصى من المناطق التى استولى عليها فى ريف إدلب .


> وكانت فصائل المعارضة السورية فى ريف إدلب أعلنت- أمس- تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف استعادة المناطق التى سيطر عليها تنظيم "جند الأقصى" فى جبل الزاوية بريف إدلب بعد اشتباكات مع حركة أحرار الشام.


> وقال مصدر عسكرى بالمعارضة :"إن غرفة العمليات ستكون بقيادة قائد ألوية صقور الشام أبو عيسى الشيخ،  والهدف هو استئصال جند الأقصى والقضاء عليها"، مشيرا إلى أن الغرفة تتكون من عدة فصائل أبرزها أحرار الشام وجيش المجاهدين وصقور الشام و تجمُع فاستقم كما أمرت وجيش الإسلام .

 


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