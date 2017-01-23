وزير خارجية تونس يبحث مع مبعوث رئيس جيبوتى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث خميس الجهيناوى، وزير الشؤون الخارجية التونسى، اليوم الاثنين، مع مؤمن حسن برى وزير الشؤون الاسلامية والثقافة لدولة جيبوتى المبعوث الخاص لرئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيله سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.



> وذكرت وزارة الخارجية التونسية فى بيان، أن المبعوث الجيبوتى سلم وزير الخارجية رسالة خاصة من الرئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيله إلى رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، تتعلق بسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وجيبوتى بالإضافة إلى جدول أعمال القمة الإفريقية التى ستعقد نهاية شهر يناير الجارى فى أديس أبابا والتى سيتم خلالها انتخاب أعضاء المفوضية العامة الإفريقية.