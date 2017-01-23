ضبط نصاب أثناء بيعه أرض بـ 50 مليون جنيه بأوراق مزورة فى القاهرة

كتب محمد إبراهيم

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط نصاب أثناء بيعه قطعة أرض بـ 50 مليون جنيه لأحد رجال الأعمال بمدينة نصر.

البداية عندما تلقى اللواء أيمن لقية، مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من أحد رجال الأعمال يتضمن قيام أحد الاشخاص يدعى امتلاكه قطعة أرض "بأرض الجولف" فى القاهرة وأعلن عن عرضها للبيع بـ 50 مليون جنيه.

كلف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بإجراء تحريات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت التحريات التى أعدها رجال مباحث القاهرة عن صحة البلاغ، وتمكن النقيب محمد النويشى، من ضبط المتهم "سيد.ا" عامل عقب إعداد كمين معد مسبقا أثناء قيام المتهم ببيع قطعة الأرض داخل أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم النزهة وبحوزته العقود والتوكيلات المزورة للأرض، وبفحصه جنائيا تبين أنه صادر ضده أحكام فى قضيتين نصب وتزوير.

وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة لتولى شئونها.