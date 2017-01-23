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"الرقابة الإدارية" ترصد مخبزا بميت عقبة يبيع 46 شيكارة دقيق بالسوق السوداء

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"الرقابة الإدارية" ترصد مخبزا بميت عقبة يبيع 46 شيكارة دقيق بالسوق السوداء "الرقابة الإدارية" ترصد مخبزا بميت عقبة يبيع 46 شيكارة دقيق بالسوق السوداء

>كتب حازم عادل - أحمد حسنى

رصدت حملة للرقابة الإدارية على المخابز بمنطقة ميت عقبة فى الجيزة، العديد من المخالفات بأحد المخابز كما رصدت مخالفة أخرى فى بيع صاحب المخبز 46 شيكارة دقيق بالسوق السوداء، من الحصة المخصصة له.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، شنت اليوم الإثنين، حملة مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل بالمخابز والتأكد من الاشتراطات الصحية ومدى مطابقة رغيف العيش للمواصفات، ومتابعة صرف الخبز بالبطاقات بالأسعار المحددة بدون زيادة، والشهادات الصحية، ومطابقة الأوزان المقررة قانوناً، ومطابقة أرصدة الدقيق فى الفرن وعدم الاتجار به فى السوق السوداء، ومناقشة المواطنين.

وانطلقت حملات الرقابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، فى محافظتى القاهرة والجيزة فى مناطق المنيل والعجوزة وأرض اللواء والدقى والشيخ زايد و 6 أكتوبر والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة والمعادى.

 

 


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