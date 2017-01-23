مجلس النواب يوافق على قرار مد حالة الطوارئ بشمال سيناء

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس -على توافر الأغلبية المتطلبة “ثلثى الأعضاء”- على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 201 بمد حالة الطوارئ فى بعض المناطق فى محافظة شمال سيناء.

وقد عرض عبد العال ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على النواب خطاب رئيس الوزراء،الذى يتضمن قرار رئيس الجمهورية، وهو : مد حالة الطوارئ في سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2017.

وأكد عبد العال أن أسباب إعلان مد حالة الطوارئ متوافرة واستدعت طلب تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر طبقا للدستور.