أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات يشتكون من أخطاء امتحان الجبر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بسبب وجود أخطاء فى سؤال مترجم بمادة الجبر، حيث إن السؤال الأول الإجبارى بالامتحان فى الفقرة "c" جاءت الإجابات الواردة بين القوسين فيه خطأ تمامًا.

ومن جانبه قالت جيهان محمد إحدى أولياء الأمور لطالب في مدرسة السلام الإعدادية لغات، إن الطلاب أثاروا الخطأ لرئيس اللجان بالمدرسة، وتقدموا بعدة شكاوى له دون جدوى، وعلى الفور قام أولياء الأمور برفع شكاوى لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة في القاهرة بالخطأ في الامتحان لبحث الأزمة وإعادة الامتحان من جديد.

ومن جانبه صرح موسى عبد الله المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأنه سيجرى فتح تحقيق فى تلك الأزمة والتأكد من السؤال والأجوبة، لحين الوصول لنتيجة في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تنصه قوانين الامتحانات.