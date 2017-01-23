أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات يشتكون من أخطاء امتحان الجبر بالأقصر

Google+ Print
أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات يشتكون من أخطاء امتحان الجبر بالأقصر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات يشتكون من أخطاء امتحان الجبر بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لغات بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بسبب وجود أخطاء فى سؤال مترجم بمادة الجبر، حيث إن السؤال الأول الإجبارى بالامتحان فى الفقرة "c" جاءت الإجابات الواردة بين القوسين فيه خطأ تمامًا.

ومن جانبه قالت جيهان محمد إحدى أولياء الأمور لطالب في مدرسة السلام الإعدادية لغات، إن الطلاب أثاروا الخطأ لرئيس اللجان بالمدرسة، وتقدموا بعدة شكاوى له دون جدوى، وعلى الفور قام أولياء الأمور برفع شكاوى لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة في القاهرة بالخطأ في الامتحان لبحث الأزمة وإعادة الامتحان من جديد.

ومن جانبه صرح موسى عبد الله المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأنه سيجرى فتح تحقيق فى تلك الأزمة والتأكد من السؤال والأجوبة، لحين الوصول لنتيجة في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تنصه قوانين الامتحانات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365