الرقابة الإدارية تحرر 15 محضرا للمخابز بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت الرقابة الإدارية بجنوب سيناء حملة مكبرة على المخابز بمدينة شرم الشيخ برئاسة المقدم محمد رمضان عضو الهيئة، شملت مخابز الرويسات والنور وهضبة أم السيد، وتم تشكيل لجان فرعية للمرور علي جميع المخابز، وأسفرت الحملات عن تحرير أكثر من 15 محضرا ما بين سلامة وصحة مهنية ونظافة وعدم حمل شهادات صحية تضمن خلو العاملين من الأمراض.

أعطى المقدم محمد رمضان توجيهاته لأصحاب المخابز بضرورة الاهتمام بنظافة المخابز أولا بأول، وعدم قبول أى عامل بالمخبز لا يحمل شهادة صحية.

وأشار عضو الرقابة الإدارية إلى أنه تمت مطابقة الوارد من الدقيق بالمخابز معه مستودع الدقيق وحصر الأجولة المخبوزة بالفعل، والتى لم تخبز للتأكد من عدم تهريب الدقيق ووصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من وزن الرغيف المجر والماو للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.