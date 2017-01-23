مدير أمن المنيا يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

المنيا – حسن عبد الغفار

قاد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا اليوم، حملة بمدينة المنيا بمنطقة شلبى للتأكد من جدية حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين كما تفقد بعض الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

وشدد على العقيد مدير إدارة المرور بضرورة تواجد خدمات جديدة لبعض الشوارع والميادين بالمدينة لمتابعة الحالة المرورية على مستوى المدينة وتقابل مدير الأمن مع بعض قطاعات الانتشار من إدارة البحث الجنائي وإدارة النجدة وإدارة قوات الأمن وحثهم على ضرورة التواجد الفعال وتوسيع دائرة الاشتباه.

وطالب مدير القوات التحلي بالخلق وحسن معاملة المواطنين والظهور دائما بالمظهر اللائق الذى يعكس صورة جهاز الشرطة الذى ننتمي إليه.