رئيس ميناء دمياط: أحبطنا تهريب أكبر شحنة حشيش قادمة من سوريا

قال اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن شرطة الميناء، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، نجحت فى ضبط أكبر شحنة حشيش قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

وأضاف "صالح"، خلال لقاء صحفى بقاعة المؤتمرات بهيئة ميناء دمياط اليوم، على هامش ورشة العمل التى عقدت تحت عنوان "استراتيجيات تنشيط تداول الحاويات بالموانى المصرية"، وردتنا معلومات موثقة من مصدر بدولة المنبع، وعلى الفور قمنا بمتابعة الشحنة منذ خروجها من ميناء اللاذقية السورى وحتى دخولها المياه الإقليمية المصرية، حتى لا تدخل للبلاد من منفذ برى أو ضعيف رقابيا، قائلا، تتبعنا المركب بشكل احترافى، وتم دخلوها للميناء فى الوقت المخطط لها.

وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط أن ضبط تلك المركب أظهر التنسيق الكامل بين كافة الجهات السيادية والرقابية والأمنية بالدولة، خاصة أن الحشيش كان مخزنا بطريقة جديدة وغريبة بالنسبة لنا، وتسلمت النيابة ملف القضية بأحرازها منذ قليل لاستكمال التحقيقات.

وبدأت النيابة العامة لتحقيق فى واقعة محاولة تهريب شحنة الحشيش، والتى تم ضبطها بميناء دمياط الجمعة داخل حاوية قادمة من سوريا متجهة إلى ليبيا، والتى تحمل رقم 14/2669 لسنة 2017 جنايات مركز دمياط.

وقام فريق النيابة العامة بتفريغ محتويات الشحنة ومعاينتها وجرد محتويات الحاوية، وكذلك سحب عينات منها، تمهيدا لإرسالها للمعمل الكيميائى بالمنصورة لتحليلها.

وتبين من التحقيقات التى أجرتها النيابة أن مصدر الشحنة يدعى خالد أحمد التاكى، مقيم بدمشق، وأن الشحنة كانت فى طريقها إلى ليبيا، وتخص شركة أفاق طرابلس وأن إجمالى كمية الحشيش المضبوطة تزن حوالى 3 أطنان حشيش تقريباً، وإجمالى عدد الطرب المخبأة داخل مواسير بلغت 12 ألفا و143 طربة حشيش.

وكلفت النيابة العامة مباحث مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتحرى عن أصحاب الشحنة ومخاطبة الإنتربول الدولى لضبط أصحاب الشركات المذكورة، كما تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث أمن الموانئ بدخول شحنة حشيش كبيرة مهربة داخل مواسير ومخبأة داخل شحنة بحاوية تزن 40 قدما خرجت من دولة سوريا وتقوم بترانزيت داخل ميناء دمياط.

قام رجال مباحث ميناء دمياط برئاسة العقيد صالح عبد النعيم، مفتش مصلحة أمن الموانئ، والعقيد أشرف لاشين رئيس مباحث ميناء دمياط، والرائد أحمد البدراوى، بإحباط محاولة تهريب الشحنة والتى كانت مقيدة برقم CMAU400451 ووصلت لميناء دمياط.

وتم تشكيل لجنة فحص للحاوية تحت إشراف سيد نجم وكيل وزارة الجمارك بدمياط وبرئاسة محمد الشربينى مسئول مجمع الوارد.