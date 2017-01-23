المقاولون يضم إبراهيم عبد الخالق لنهاية الموسم

كتب عمرو جاب الله - محمد الجزار

وقع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك، اليوم الاثنين، على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى المقاولون العرب، لنهاية الموسم على سبيل الإعارة لاستكمال الموسم قبل عودته فى نهاية الموسم إلى ناديه الاصلى الزمالك.

كان الزمالك قد تعاقد مع إبراهيم عبد الخالق فى فترة الانتقالات الصيفية موسم 2015، قبل أن يتم إعارته بداية هذا الموسم لدجلة، ضمن صفقة النيجيرى ستانلى الذى انتقل للأبيض على سبيل الإعارة بنية البيع ومن بينها استعارة دجلة لإبراهيم عبد الخالق موسم.

جاء انتقال إبراهيم عبد الخالق للمقاولون لاستكمال موسم الإعارة، بعدما ابتعد عن المشاركة فى التشكيل الأساسى.