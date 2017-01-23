الرقابة الادارية تسحب عينات دقيق ورده من مخابز الدقى لتحليلها

كتب حازم عادل

سجلت حملة شنتها هيئة الرقابة الادارية على 3 مخابز بمنطقة الدقى وبين السرايات، عدة مخالفات من بينها عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية في غرف العجين.

كما تم رصد تلاعب في حصص الدقيق المقررة في المخابز، وتبين وجود عجز وزيادة في الارصدة، وعدم مطابقة الخبز للاوزان المقررة قانوناً، وعدم الالتزام بتعليق قائمة بيانات المخبز خارج المخبز وخارجه، وعدم صلاحية المخابز لاشتراطات الامن الصناعى والمتمثله في عدم وجود طفايات حريق، وفتحات للتهوية.

وتم سحب عينات من الدقيق والرده لتحليلها بمعرفة المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وتمكنت الحملة من ضبط 11 شيكارة دقيق تصرف في السوق السوداء في احد المخابز، وضبط 9 شيكارة زيادة عن الحصة.

وأسفرت الحملة على تحرير 8 محاضر لمخالفة اشتراطات الامن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية، و5 تقارير مخالفات تموينية .