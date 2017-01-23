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حملة للرقابة الإدارية على مخابز الدقى و4 محاضر لمخبز بالعجوزة تمهيداً لغلقه

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حملة للرقابة الإدارية على مخابز الدقى و4 محاضر لمخبز بالعجوزة تمهيداً لغلقه حملة للرقابة الإدارية على مخابز الدقى و4 محاضر لمخبز بالعجوزة تمهيداً لغلقه

>كتب حازم عادل - أحمد حسنى

 

شنت هيئة الرقابة الإدارية، حملة تفتشية على المخابز، بمنطقة العجوزة بالجيزة، وبدأت الحملة بمخبز نبيل مختار.

وكشفت الحملة برئاسة عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومفتش من وزارة ، ومفتش من وزارة الصحة، عن العديد من المخالفات، بينها السلامة المهنية، ونقص فى وزن الخبز، وعجز بالدقيق، وعدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمخبز، بالإضافة إلى نقص وخطورة وضع وسائل الأمان، وقد حررت الحملة 4 محاضر للمخبز تمهيدآ لغلقه.

 

وحررت هيئة الرقابة الإدارية 3 محاضر لمخبز " حماد أحمد حماد" بمنطقة ميت عقبة بالجيزة، لوجود عجز 23 شكارة دقيق، وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين بالمخابز، بالإضافة لإنعدام طفايات الحريق.

 

وكشفت الحملة المكبرة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، بقيادة عضو الهيئة، ومفتش التموين، ومفتش وزارة الصحة، عن قيام صاحب المخبز بإخفاء 23 شكارة دقيق، من الحصة المخصصة له دون وجه حق. 

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد شنت اليوم الاثنين، حملة مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل بالمخابز والتأكد من الاشتراطات الصحية ومدى مطابقة رغيف العيش للمواصفات، ومتابعة صرف الخبز بالبطاقات بالاسعار المحددة بدون زيادة، والشهادات الصحية، ومطابقة الاوزان المقررة قانوناً، ومطابقة ارصدة الدقيق في الفرن وعدم الاتجار به في السوق السوداء، ومناقشة المواطنين.  

وانطلقت حملات الرقابة الادارية منذ صباح اليوم الاثنين، فى محافظتى القاهرة والجيزة في مناطق المنيل والعجوزة وارض اللواء والدقى والشيخ زايد و ٦ اكتوبر والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة و المعادى. 

 


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