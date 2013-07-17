فترة الصيام تخلص الجسم من المواد السامة المتراكمة بداخله

بعد مجهود مستمر دام لأكثر من عام يأتى الصيام بمثابة الراحة السنوية للمعدة والجهاز الهضمى. وقد صدق رسول الله عندما قال "صوموا تصحوا"، ولكن ما فوائد الصيام لجسم الإنسان؟

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد إلى أن الصوم يعد فرصة للجسم كله وليس المعدة فقط للراحة ولتنظيم عملياته، من جديد خاصة بعد مجهود واضطرابات دامت لأشهر متتالية.

ويبين دكتور وائل أنه أثناء الصيام يعيد الجسم عمليات الأيض الخاصة به كما يقوم بالتخلص من كل المواد السامة المتراكمة بداخله ولتحقيق كل تلك الفوائد يجب علينا اتباع بعض الخطوات، من بينها محاولة اتباع نظام غذائى سليم والانتظام فى مواعيد الطعام لتنظيم عمل الجهاز الهضمى.

> بالإضافة إلى تقليل نسب الكافيين، وتحجيم نسب القهوة والشاى والمنبهات بالجسم.

> كما يجب تقليل السموم البيضاء والتى من بينها السكر الأبيض والملح والدقيق، فضلا عن تقليل الدهون خاصة الحيوانية منها التى تترسب بداخل الإنسان وتسبب له رفع نسب الكولسترول.