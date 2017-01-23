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تجديد حبس مستشار وزير المالية وآخرين 15 يومًا بتهمة الرشوة

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تجديد حبس مستشار وزير المالية وآخرين 15 يومًا بتهمة الرشوة تجديد حبس مستشار وزير المالية وآخرين 15 يومًا بتهمة الرشوة

حبس مواطن – تعبيرية

قرر المستشار معتز الجوهرى قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس صمستشار وزير المالية و 2آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية المتهمين بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس 3 متهمين من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات .. أسندت النيابة لمستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.

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