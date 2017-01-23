السبت المقبل الاستماع لأقوال نقيب الأطباء في واقعة إضراب المطرية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الجرف مدير النيابة وبأشراف المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الاول ، استدعاء الدكتور خيرى حسين، نقيب الأطباء، لسماع أقواله فى واقعة إضراب “أطباء المطرية” عقب تعدي امناء قسم شرطة المطرية عليهم في أوائل العام الماضي، وحددت النيابة جلسة السبت للاستماع لأقوال النقيب.

وكانت قد اخلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول سبيل 6 من أطباء مستشفى المطرية العام بضمان محل إقامتهم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم فى يناير من العام الماضى.