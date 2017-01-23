وداعا للخياطة.. ابتكار صمغ جديد لالتئام جروح الولادة القيصرية

كتب بيتر إبراهيم

نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى ابتكار جل جديد للصق جروح العملية القيصرية وهو عن طريق غراء “dermabond-advanced”.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Medical Xpress”، أوضح العلماء أن اللاصق الجديد يساعد على التئام الجروح، والشقوق معاً بفعالية كما تفعل الغرز، حيث إنه قوى ومرن ولا يؤثر على الحياة اليومية.

وأوضح الباحثون فى الاجتماع السنوى لجمعية الأمومة والحمل والجنين أن معدلات الولادة القيصرية ارتفعت لأعلى مستوى خلال العقود القليلة الماضية، وأصبحت الجراحة أكثر شيوعاً لدى المرأة، لافتين إلى أنه لا يوجد حالياً أى دليل قاطع بشأن أفضل طريقة لإغلاق الجلد بعد الجراحة القيصرية لسلامة العملية.

ولتأكيد نتائج البحث، قيم العلماء الندوب الخاصة بالنساء الحوامل التى خضعت لإغلاق الجلد بواسطة الغراء (Dermabond) أو مع الخياطة الاصطناعية (Monocryl) لالتئام جرح الولادة القيصرية، وذلك بعد ثمانية أسابيع، مع الأخذ فى الاعتبار رضا الجراح، ومدة العملية الجراحية، ومدة العلاج فى المستشفيات بعد الولادة القيصرية ومضاعفات العدوى بعد الجراحة أو مضاعفات الجرح.

ووجد "يائير دايكان"، قائد الدراسة وأستاذ أمراض النساء والتوليد فى مركز مائير المركز الطبى الأمريكى، أنه لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين فى فقدان الدم، والالتهابات، ومدة البقاء فى المستشفى بعد الولادة أو مشاكل الجروح.

وأضاف الباحثون أن الغراء الجديد “dermabond-advanced” آمن وناجح لإغلاق الجلد بعد الولادة القيصرية وبالتالى يمكن استخدامه بناءً على تفضيلات الجراح والمريض.