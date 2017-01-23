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مباراة مصر وغانا.. الأمطار تضرب مدينة "بورت جنتيل" قبل مران الفراعنة

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مباراة مصر وغانا.. الأمطار تضرب مدينة "بورت جنتيل" قبل مران الفراعنة مباراة مصر وغانا.. الأمطار تضرب مدينة "بورت جنتيل" قبل مران الفراعنة

>الجابون - حاتم رضا

هطلت الأمطار بغزارة على مدينة بورت جنتيل، قبل ساعة ونصف من مران الوطنى بالجابون، استعدادا لمباراة غانا، المقرر لها فى التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء.

 

يذكر أن المنتخب اشتكى أرضية ملعب بورت جنتيل وطلب تغييره، لكن الاتحاد الأفريقى رفض الطلب، خاصة أن المنتخب ممنوع من إجراء الإحماء عليه قبل المباريات.

 

يذكر أن المنتخب الوطنى يحتل المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف غانا متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتى مالى فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل أوغندا المؤخرة بدون رصيد.

 


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