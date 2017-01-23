25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2017 إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، بشأن تحديد الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأكد وزير القوي العاملة، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.