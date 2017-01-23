بان كي مون يدعو لتعديل دستوري بكوريا الجنوبية

دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين, إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كوريا الجنوبية في نفس الوقت من خلال تعديل الدستور.

وصرح في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية لأول مرة منذ عودته إلى وطنه بعد انتهاء مهامه الأممية لمدة 10 سنوات إن كوريا الجنوبية تشهد انقساما في فترة الانتخابات الرئاسية, وقبل حل هذا الانقسام تشهد انقساما جديدا بسبب الانتخابات العامة لذا ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت لتحقيق الوحدة الوطنية.

وذكر أن معظم الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن, موضحا أن هناك حاجة لتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس الموعد من خلال تعديل الدستور.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تطابق مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يعني تعديل النظام الرئاسي لإعادة انتخاب الرئيس لفترة ثانية امتنع “بان” عن إجابة مباشرة, واضاف إنه ستكون هناك طرق متنوعة.