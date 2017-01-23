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أغنية«لعب عيال» للمغربية «جميلة» تقترب من 4 ملايين مشاهد عبر «يوتيوب»

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أغنية«لعب عيال» للمغربية «جميلة» تقترب من 4 ملايين مشاهد عبر «يوتيوب» أغنية«لعب عيال» للمغربية «جميلة» تقترب من 4 ملايين مشاهد عبر «يوتيوب»

كتب- مصطفى حمزة

تخطى عدد مشاهدى أغنية “لعب عيال ”  للفنانة المغربيّة “جميلة” حاجز الـ 3 ملايين مشاهد  عبر موقع يوتيوب بعد ايام من طرحها.

الأغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.وحققت الاغنية المرتبة الأولى في التحميل والإستماع في المغرب على تطبيق “أنغامي”، فيما شاهدها إلى الآن أكثر من 3.7 مليون متابع عبر “يوتيوب”.

وتم تصوير “لعب عيال” في مدينة كازابلانكا “الدار البيضاء” في المغرب على مدار يومين مع المخرج أمير راواني، وستكون الأغنية ضمن ألبوم “جميلة” المقبل المتوقّع صدوره خلال  الصيف القادم.

يذكر ان “جميلة” سبق وحققت أغنيتها “بلاش بلاش” 116 مليون على “يوتيوب”.

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