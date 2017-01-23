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البورصة تربح 9.11 مليار جنيه.. ومؤشرها يتخطى حاجز الـ 13000 نقطة

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البورصة تربح 9.11 مليار جنيه.. ومؤشرها يتخطى حاجز الـ 13000 نقطة البورصة تربح 9.11 مليار جنيه.. ومؤشرها يتخطى حاجز الـ 13000 نقطة

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 2.21% ليصل لمستوى 13002.89 نقطة، رابحاً 280.81 نقطة.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 70 مرتفعاً بنسبة 2.33% عند مستوى 473.37 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.19% عند مستوى 1156.64 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 9.11 مليار جنيه ليغلق عند 620.8 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 116.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي 106.05 و10.3 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ حجم التداول نحو 324.3 مليون سهم، بقيمة 1.47 مليار جنيه عبر تنفيذ 32.28 ألف صفقة.

وارتفع نحو 106 أسهم، واستقر 33، فيما انخفض نحو 34 سهماً.

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