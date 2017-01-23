ضبط كميات كبيرة من أدوية وأعشاب لعلاج السمنة والنحافة مجهولة المصدر ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

فاجأت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، عددًا من المنشآت الطبية الخاصة ببندر بني سويف، بقيادة الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ورصدت الحملة التي شارك بها الأطباء أحمد عبد العظيم ودينا عبد الوهاب وانجلينا ناصف بإدارة العلاج الحر، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العقيد محمد محفوظ ، مركزين لعلاج السمنة والنحافة واستخدام الإبر الصينية، بمنطقتين الزراعيين والزهور، بداخلهما أعشاب ومنتجات طبية مجهولة المصدر، وأخرى غير مصرح بتداولها.

حررت الحملة محضرًا بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.