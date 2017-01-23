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دقيقة حداد بالبرلمان على أرواح شهداء العريش

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دقيقة حداد بالبرلمان على أرواح شهداء العريش دقيقة حداد بالبرلمان على أرواح شهداء العريش

علي عبد العال

وقف أعضاء مجلس النواب برئاسة على عبد العال دقيقة حداد على أرواح شهداء من جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا فى عملية إرهابية أمس الأحد بالعريش .

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذا المشهد اصبح مكرر يوميا.

وردا على حديث بعض النواب المنفعلين، أكد عبد العال أنه يقدر حماسهم فى تلك الظروف الضاغطة نفسيا على الجميع، وأثمن الاستقلال الوطنى ومصر تدفع ثمن سيطرتها على أراضيها، وتابع: كذلك ثمن الاستقلال السياسى وله ثمن لابد ان يدفع .

وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة ستظلان متماسكتان عزيزتان تواصلان حراسة الوطن ، مقدما التحية للقوات المسلحة الأمر الذى قابله النواب بتصفيق حاد .

وتابع: “سنزود قواتنا المسلحة بكل الامكانيات ولن نبخل عليهم بشئ”.

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