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حسام حبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «شيرين والهضبة»

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حسام حبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «شيرين والهضبة» حسام حبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة «شيرين والهضبة»

حسام حبيب

تحدث المطرب حسام حبيب، عن تفاصيل الفيديو الذي سرب من فرح الفنان عمرو يوسف، والذي أظهر عبدالوهاب وهي تهاجم مطرب كبير، حيث قالت “راحت عليه” والذي اعتبره البعض أن الكلام موجه لعمرو دياب.

وقال حبيب، خلال استضافته في برنامج “8 الصبح” عبر قناة “DMC”، إنه كان حاضرا في الفرح، وأن شيرين في بداية الأمر كانت تسخر من تامر حسني ومحمد حماقي، وقالت لعمرو يوسف وكندة علوش “إزاى تامر وحماقي يحييوا الفرح ومتجبوش ”.

وأضاف حبيب، أن شيرين شعرت بالحرج لتامر وحماقي لما قالته، ما جعلها تصعد على المسرح وتقول الكلام الذي ظهر في الفيديو بأنهما مطربا .

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