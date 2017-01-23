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محمد صلاح ينشر صورة جديدة من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة غانا

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محمد صلاح ينشر صورة جديدة من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة غانا محمد صلاح ينشر صورة جديدة من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة غانا

>كتبت مريم بدر الدين

نشر محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ومنتخب ، صورة جديدة له فى تدريبات ، استعدادا للمباراة الحاسمة مع منتخب غانا فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

 

ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة غانا، حيث يخوض المنتخب مرانه فى السادسة مساءً يشارك فيه جميع اللاعبين، حيث تخلو قائمة المنتخب من الإصابات بعد شفاء شريف إكرامى آخر المصابين ومشاركته فى التدريبات الجماعية.

 

 وسيعقد الأرجنتينى هيكتور كوبر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل وجبة الغداء، لشرح نقاط القوة والضعف فى منتخب غانا وشرح خطة المباراة.

 


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