إسلام جمال ينهى علاقته بالزمالك ويستعد للرحيل لبتروجت

كتب أحمد توفيق

أنهى إسلام جمال مدافع الزمالك، علاقته بالقلعة البيضاء، بعد اقترابه بشكل رسمى من الرحيل لنادى بتروجت على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وحصل إسلام جمال على إذن من الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، بعدم حضور التدريبات بسبب انشغاله بإنهاء إجراءات انتقاله لنادى بتروجت، وذلك بعدما قرر الجهاز الفنى ضمه للمعسكر المغلق المقام حاليا بـ6 أكتوبر بدلا من رمزى خالد الذى رفض الانضمام للمعسكر.

وأخطر الزمالك إسلام جمال بالتواجد فى التدريبات خلال المعسكر دون المبيت، لكن اللاعب اعتذر لانشغاله بحسم رحيله لنادى بتروجت، وهو ما تقبله الجهاز الفنى لتنتهى علاقة اللاعب بالقلعة البيضاء.