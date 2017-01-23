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الأهلى يخاطب ليرس البلجيكى لإرسال بطاقة عمرو بركات

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الأهلى يخاطب ليرس البلجيكى لإرسال بطاقة عمرو بركات الأهلى يخاطب ليرس البلجيكى لإرسال بطاقة عمرو بركات

>كتب رمضان حسن

خاطب النادى الأهلى، إدارة ليرس البلجيكى، عن طريق اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لصانع الألعاب عمرو بركات المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، من أجل قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية، التى تشارك فى بطولة دورى الأبطال فى نسختها الجديدة.

 

وشارك بركات فى تدريبات الأهلى بعد أن أصرّ حسام البدرى المدير الفنى للفريق على التعاقد معه لقناعته التامة بمستوى وقدرات اللاعب فنيا وبدنيا.

 

ووقع بركات للأهلى مقابل حصول نادى ليرس البلجيكى على مبلغ 250 ألف دولار، وخضع اللاعب للكشف الطبى أمس الأول "السبت"، واجتازه بنجاح شديد ثم عقده معه عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلى جلسة سريعة وقّع فيها على العقود الرسمية.


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