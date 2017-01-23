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تجدد إصابة محمد مجدى يمنعه من لقاء الزمالك والإعلاميين

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تجدد إصابة محمد مجدى يمنعه من لقاء الزمالك والإعلاميين تجدد إصابة محمد مجدى يمنعه من لقاء الزمالك والإعلاميين

>كتب عمرو جاب الله

اشتكى محمد مجدى مدافع نادى الزمالك، من آلام فى العضلة الأمامية فى نفس موضع الإصابة السابقة، ما جعل الجهاز الفنى يفضل إراحته فى ودية الإعلاميين المقامة على ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

 

وخاض مجدى تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم ودفع الجهاز الفنى للزمالك بأسامة إبراهيم الظهير الأيمن فى مركز المساك بدلا منه.

 

ويخوض الزمالك معسكر فى الوقت الحالى بأحد فنادق منطقة 6 أكتوبر يتخلله مباراتان وديتان حيث يلتقى اليوم مع الإعلاميين كما سيواجه صيد المحلة يوم الخميس المقبل.

 

ويستعد الزمالك لملاقاة الأوليمبى يوم 3 فبراير المقبل وفى حال تأهل الوطنى لأدوار متقدمة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الجابون سيؤجل اللقاء لتكون أولى مواجهات الزمالك أمام الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى بدولة الإمارات.


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مصر 365

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