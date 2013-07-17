دراسة: قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر

قلة تناول السعرات الحرارية هى بالطبع لها فوائد عديدة، فهى تقى من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ولكن ما أظهرته الدراسات الحديثة، أن قلة السعرات الحرارية تطيل العمر

> حيث أجريت أبحاث على بعض الحيوانات وبينت النتائج أن قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر بنسبة تصل إلى 30%.

وعندما خضعت الحيوانات إلى برامج غذائية تقل فيها نسب السعرات الحرارية أدى ذلك إلى زيادة معدلات أعمارها من 38 شهرا إلى 52 شهرا

> لذا فأوصى العلماء بضرورة خفض معدلات السعرات الحرارية ليس فقط للوقاية من السمنة والأمراض المترتبة عليه ولكن أيضا لرفع متوسط العمر.

وعلى الجانب الآخر، قد أظهرت دراسة إيطالية أن تقليل الطعام يؤدى إلى تأخر ظهور أعراض تصلب الشرايين ما يمنع حدوث أمراض كثيرة، مثل ضغط الدم والذبحة الصدرية وجلطات القلب والدماغ.