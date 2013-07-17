أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر

Google+ Print
دراسة: قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر دراسة: قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر

قلة تناول السعرات الحرارية هى بالطبع لها فوائد عديدة، فهى تقى من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ولكن ما أظهرته الدراسات الحديثة، أن قلة السعرات الحرارية تطيل العمر
> حيث أجريت أبحاث على بعض الحيوانات وبينت النتائج أن قلة تناول السعرات الحرارية تطيل العمر بنسبة تصل إلى 30%.

وعندما خضعت الحيوانات إلى برامج غذائية تقل فيها نسب السعرات الحرارية أدى ذلك إلى زيادة معدلات أعمارها من 38 شهرا إلى 52 شهرا
> لذا فأوصى العلماء بضرورة خفض معدلات السعرات الحرارية ليس فقط للوقاية من السمنة والأمراض المترتبة عليه ولكن أيضا لرفع متوسط العمر.

وعلى الجانب الآخر، قد أظهرت دراسة إيطالية أن تقليل الطعام يؤدى إلى تأخر ظهور أعراض تصلب الشرايين ما يمنع حدوث أمراض كثيرة، مثل ضغط الدم والذبحة الصدرية وجلطات القلب والدماغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365