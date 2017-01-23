أبو الغيط يجتمع بكبار مسئولى الجامعة العربية للتحضير لقمة عمان

كتب مصطفى عنبر

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعاً مهماً مطولا، اليوم الاثنين، مع كبار مسئولى الأمانة العامة بالجامعة المعنيين بالعملية التحضيرية للقمة العربية الثامنة والعشرين والمقرر عقدها فى مارس المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

​وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية أن الأمين العام استمع خلال الاجتماع لنتائج الزيارة التى قام بها وفد من الأمانة العامة إلى عمان الأسبوع الماضى فى إطار التواصل مع الجانب الأردنى بشأن الترتيبات الخاصة بالقمة.

وأوضح أن الأمين العام شدد على ضرورة أن تشهد الفترة القريبة المقبلة بذل جهود مكثفة من جانب مختلف قطاعات وإدارات الأمانة العامة المعنية بالقمة، على مستويى الترتيبات الموضوعية والترتيبات التنظيمية، وذلك من أجل تأمين نجاحها وخروجها فى شكل لائق بالتعاون مع الدولة المضيفة، وبحيث تولد هذه القمة قوة دفع جديدة للعمل العربى المشترك فى مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

​وأوضح المتحدث أن الأمين العام استمع أيضاً خلال اللقاء لشرح حول أهم البنود المنتظر طرحها على جدول أعمال الاجتماعات المختلفة للقمة والتى ستعقد على مستوى كبار المسئولين والوزراء والقادة، بما فى ذلك اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى،وأصدر الأمين العام توجيهاته بسرعة الانتهاء من إعداد كافة الوثائق الخاصة بهذه الاجتماعات لتوزيعها على الدول فى الوقت المناسب، وبأن تقوم الأمانة العامة بإجراء الاتصالات اللازمة لضمان خروج القمة بنتائج عملية وبناءة، وعلى أن يتم عرض تطورات العملية التحضيرية للقمة عليه أولا بأول.